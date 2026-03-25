Il potere di veto dell’Anm

Dopo il referendum, si discute molto sulla possibilità di modificare la Costituzione e sul ruolo dell’Anm nel processo decisionale. Alcuni sostengono che le modifiche costituzionali non possano essere approvate con una maggioranza semplice, considerando che negli ultimi referendum gli italiani hanno respinto tali cambiamenti. La questione riguarda anche il potere di veto attribuito all’Associazione Nazionale Magistrati in ambito legale.

L'ex Guardasigilli Martelli: “L'Anm è il cancro della magistratura. Vassalli voleva le carriere separate” Nei commenti post referendari, ci sono due tesi ricorrenti. La prima è che non si può cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, perché gli italiani bocciano questi tentativi nei referendum. Gli ultimi tentativi di revisione costituzionale – fatta eccezione per il taglio del numero dei parlamentari – sono lì a dimostrarlo: nel 2006, nel 2016 e ora nel 2026 gli italiani hanno respinto le riforme approvate a maggioranza. La seconda tesi, che si fa derivare da questa, è che invece la Costituzione può essere cambiata con un accordo ampio tra le forze politiche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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