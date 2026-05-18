Trump crolla nei sondaggi | la guerra con l’Iran e le disastrose misure economiche presentano il conto
Negli Stati Uniti, i sondaggi mostrano un calo di consensi per l’ex presidente, con il più recente studio condotto dal New York Times e Siena. L’indagine, svolta tra l’11 e il 15 maggio su un campione rappresentativo, evidenzia un’attenuazione del supporto popolare rispetto a periodi precedenti. Tra i motivi indicati, si citano le tensioni con l’Iran e le decisioni economiche adottate negli ultimi mesi. La situazione politica sembra aver influito sulla percezione pubblica dell’ex presidente, ridimensionando la sua popolarità.
La luna di miele tra Donald Trump e gli americani sembra essere giunta al capolinea. A certificarlo è l’ultimo sondaggio del New York TimesSiena, effettuato tra l’11 e il 15 maggio su un campione di 1.507 elettori registrati. Dal rilevamento emerge infatti che il tasso di approvazione dell’attuale presidente americano è sceso al 37 per cento, a fronte di un 59 per cento di disapprovazione. Per quasi due terzi degli elettori, a provocare questo nuovo tracollo nel gradimento del tycoon sarebbe stata la decisione di entrare in guerra contro l’Iran, una scelta definita “pesantemente sbagliata”. Per rendere l’idea, meno di un quarto degli intervistati ritiene che il conflitto sia valso i costi sostenuti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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