Trump crolla nei sondaggi | la guerra con l’Iran e le disastrose misure economiche presentano il conto

Negli Stati Uniti, i sondaggi mostrano un calo di consensi per l’ex presidente, con il più recente studio condotto dal New York Times e Siena. L’indagine, svolta tra l’11 e il 15 maggio su un campione rappresentativo, evidenzia un’attenuazione del supporto popolare rispetto a periodi precedenti. Tra i motivi indicati, si citano le tensioni con l’Iran e le decisioni economiche adottate negli ultimi mesi. La situazione politica sembra aver influito sulla percezione pubblica dell’ex presidente, ridimensionando la sua popolarità.

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