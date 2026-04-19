Un nuovo sondaggio condotto da NBC News segnala un calo di consensi per l'ex presidente degli Stati Uniti, con solo il 37% degli americani che approva le sue azioni. Tra i principali motivi citati ci sono le preoccupazioni legate all'andamento dell'economia e alle tensioni relative alla guerra in Iran. I risultati riflettono una diminuzione di fiducia rispetto alle precedenti rilevazioni, evidenziando una fase di flessione nell'opinione pubblica.

Il secondo mandato di Donald Trump attraversa il momento di massima difficoltà nei consensi. Secondo l’ultimo sondaggio Nbc News, pubblicato il 19 aprile, la popolarità del presidente è crollata ai minimi storici: solo il 37% degli americani approva il suo operato, mentre il 63% esprime un giudizio negativo. Il dato riflette una profonda insoddisfazione dei cittadini, convinti per i due terzi (66%) che il Paese stia procedendo nella direzione sbagliata. I motivi del crollo: economia e guerra La sfiducia degli elettori si concentra su due fronti critici che hanno caratterizzato i primi mesi di questo secondo mandato: Inflazione e costo della vita: L’economia resta la preoccupazione principale per il 29% del campione.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donald Trump crolla nei sondaggi, solo il 37% degli americani lo promuove: pesano economia e guerra in Iran

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