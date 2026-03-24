Mentre la guerra con l’Iran prosegue ormai da quattro settimane, i sondaggi evidenziano un calo di consensi per l’attuale presidente statunitense, che sembra aver adottato una posizione più aperta sui negoziati. Nel frattempo, le comunicazioni ufficiali mostrano segnali contraddittori riguardo alle intenzioni di portare avanti o meno un intervento militare, mentre i numeri di approvazione pubblica continuano a diminuire.

Donald Trump tenta una brusca inversione di rotta mentre la guerra con l’Iran entra nella quarta settimana e il suo consenso interno scivola ai livelli più bassi dal ritorno alla Casa Bianca. Il presidente americano prova ad aprire uno spiraglio negoziale, parlando di contatti con interlocutori “giusti” e di una possibile intesa, ma lo fa in un contesto segnato da messaggi contrastanti e da una linea politica che resta difficile da decifrare. A pesare è soprattutto il crollo nei sondaggi. Il gradimento del presidente si ferma al 36%, mentre solo il 29% degli americani si dice soddisfatto del suo operato. Numeri che riflettono il timore crescente per una crisi economica e per l’impatto del conflitto sui prezzi dell’energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump vira sui negoziati mentre crolla nei sondaggi: segnali contraddittori sulla guerra in Iran

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