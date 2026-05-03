Nelle ultime ore, l'ex presidente statunitense ha rilasciato un avviso all'Iran, lasciando intendere che potrebbero esserci attacchi militari imminenti. La dichiarazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le due nazioni, con Teheran che ha messo in atto un contro-piano in risposta alle minacce. La situazione rimane sotto osservazione, mentre le parti sembrano prepararsi a eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Donald Trump continua a non escludere la possibilità di riprendere le operazioni militari contro l'Iran. "Se si comporteranno male, se faranno qualcosa di sbagliato. vedremo. Ma è una possibilità che potrebbe certamente verificarsi", ha detto il presidente americano rispondendo alle domande dei giornalisti in Florida. Allo stesso tempo Trump ha dichiarato che sta valutando una nuova proposta iraniana per porre fine alla guerra, ma ha anche espresso scetticismo sulla possibilità che porti a un accordo. "Ve ne parlerò più tardi", ha detto prima di salire a bordo dell'Air Force One. Poco dopo aver parlato con i giornalisti, Trump ha pubblicato...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ultimo avviso di Trump all'Iran: "Possibili attacchi". Il contro-piano di Teheran

Le parole di Trump sull’attacco contro l’Iran

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