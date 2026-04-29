Da Teheran nuove minacce | Azioni militari senza precedenti contro blocco su Hormuz E Trump si posta col mitra | Datevi una regolata – La diretta

Nel 61esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha nuovamente attaccato Teheran in un post su Truth, affermando che il regime deve «darsi una regolata» e non sa «come firmare un accordo non nucleare». Il post, pubblicato quando a Washington sono le 4 del mattino, è accompagnato da un’immagine evidentemente generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae mentre impugna una mitragliatrice in piedi di fronte a una catena montuosa sconvolta dalle esplosioni. «BASTA CON IL SIGNOR GENTILE», recita la didascalia, riprendendo un precedente post di Trump in cui il presidente affermava di voler adottare una linea dura nei confronti dell’Iran.🔗 Leggi su Open.online

Trump minaccia centrali elettriche e ponti in Iran: Aprite lo Stretto, bastardi

Notizie correlate

Iran, Trump posta una foto in cui imbraccia un mitra: “Teheran si dia una regolata”Una fotografia generata dall’intelligenza artificiale in cui impugna un mitra in uno scenario di guerra.

Iran, Trump posta foto che lo ritrae con un mitra: “Teheran si dia una regolata”In un post pubblicato sul social media Truth, il tycoon afferma che la Repubblica Islamica "non sa come firmare un accordo non nucleare".

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Usa-Iran, Trump minaccia: Nuove bombe senza accordo; Video. Iran diffonde video del sequestro delle navi, nuove minacce di Trump; Trump tra minacce e trattative, l’Iran teme la trappola su Hormuz; Gli Usa: A noi l'uranio. Ma l'Iran: No a minacce.

Negoziati USA-Iran, Trump: Nuova proposta di pace da Teheran. Netanyahu accusa Hezbollah: Tregua a rischio – LIVEMentre Washington valuta il nuovo piano di Teheran, Israele minaccia ritorsioni in Libano. Downing Street lancia l’allarme sui rincari dei prezzi ... affaritaliani.it

Nuova minaccia di Trump: L’Iran verrà fatto a pezzi e annuncia il blocco navale sullo stretto di HormuzDopo il mancato di accordo di pace con l'Iran, il Presidente Usa Donald Trump annuncia l'immediato blocco navale dello stretto di Hormuz ... virgilio.it

’, : “ ` ” Alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo le nuove dichiarazioni di Donald Trump, che ha rivendicato la sconfitta militare di Teheran da parte - facebook.com facebook