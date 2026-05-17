Iran Trump | Hanno interesse a raggiungere accordo Un drone causa un incendio vicino a una centrale nucleare negli Emirati

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran mostra interesse a trovare un accordo. Nel frattempo, negli Emirati Arabi Uniti si è verificato un incendio vicino a una centrale nucleare, causato da un drone. La notizia sulla volontà di negoziare giunge in un momento di tensioni nella regione, mentre l’incidente con il drone rappresenta un possibile elemento di destabilizzazione. Le autorità locali stanno ancora valutando le cause dell’incidente e le eventuali conseguenze sulla sicurezza dell’impianto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che l’Iran ha « interesse a raggiungere un accordo ». Lo ha dichiarato in un’intervista al corrispondente di Bfmtv negli Stati Uniti, Antoine Heulard, mentre sono in stallo i negoziati sul programma nucleare iraniano e sul conflitto. Trump, al 77esimo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele, non sa se a breve ci sarà un accordo. «Non ne ho idea. Se non lo raggiungono, passeranno dei brutti momenti. Hanno interesse a raggiungere un accordo», ha detto ieri il presidente Usa. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, incluso il New York Times, dovrebbe decidere nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi contro il regime iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump: Teheran elemosina un accordo di pace

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