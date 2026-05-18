Banda di falsi finanzieri truffava hotel in 17 regioni cinque indagati
Una banda composta da falsi appartenenti alla guardia di finanza è stata smantellata dopo aver truffato hotel in diverse località turistiche di 17 regioni italiane. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Le indagini hanno accertato che i membri del gruppo si spacciavano per finanzieri e si presentavano negli hotel per ottenere denaro con metodi fraudolenti. La polizia ha sequestrato materiale e documenti riconducibili alle attività illecite.
Tempo di lettura: 2 minuti Smantellata una banda di falsi appartenenti alla guardia di finanza che avrebbero truffato hotel in località turistiche di 17 regioni italiane. Colpite in particolare strutture delle città di Pisa, Verona, Padova e Perugia. L’organizzazione è stata scoperta da un’indagine delle Fiamme gialle del Comando Provinciale di Pisa partita da segnalazioni di albergatori rimasti vittime di raggiri. Indagati dalla procura per truffa, estorsione, usurpazione di titoli e riciclaggio, cinque italiani, i quali si presentavano come sedicenti finanzieri. Secondo quanto ricostruito dalla GdF, i membri del sodalizio contattavano per... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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