Banda di falsi finanzieri truffava hotel in 17 regioni cinque indagati

Una banda composta da falsi appartenenti alla guardia di finanza è stata smantellata dopo aver truffato hotel in diverse località turistiche di 17 regioni italiane. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Le indagini hanno accertato che i membri del gruppo si spacciavano per finanzieri e si presentavano negli hotel per ottenere denaro con metodi fraudolenti. La polizia ha sequestrato materiale e documenti riconducibili alle attività illecite.

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