Truffatore al telefono sbaglia un dettaglio | la 66enne capisce tutto e gli tende una trappola con i carabinieri

Una donna di 66 anni ha scoperto di essere stata coinvolta in una truffa telefonica quando l'imbroglione ha commesso un errore nel nome del presunto nipote. L'uomo aveva chiamato fingendosi un parente e cercava di convincerla a trasferire denaro. Tuttavia, il dettaglio sbagliato le ha fatto capire che si trattava di una truffa. La donna ha quindi contattato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato l'autore dell'inganno.

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