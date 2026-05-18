Truffatore al telefono sbaglia un dettaglio | la 66enne capisce tutto e gli tende una trappola con i carabinieri
Una donna di 66 anni ha scoperto di essere stata coinvolta in una truffa telefonica quando l'imbroglione ha commesso un errore nel nome del presunto nipote. L'uomo aveva chiamato fingendosi un parente e cercava di convincerla a trasferire denaro. Tuttavia, il dettaglio sbagliato le ha fatto capire che si trattava di una truffa. La donna ha quindi contattato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato l'autore dell'inganno.
Hanno provato a truffare un'anziana con la tecnica del finto nipote, ma sbagliando il nome di quest'ultimo. Un errore costato caro ad un 21enne italiano che una volta in casa della 66enne di Monterotondo ha trovato i carabinieri, che lo hanno arrestato.La truffa del finto nipoteI fatti risalgono. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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