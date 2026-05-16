sos finti carabinieri in trappola truffatore a caccia di gioielli

Nelle ultime ore sono state segnalate diverse truffe in cui falsi carabinieri si presentano a domicilio per chiedere gioielli e preziosi. In uno dei casi, un uomo si è visto approssimare con la scusa di un’indagine relativa a una rapina in gioielleria, sostenendo che l’auto del marito fosse coinvolta. Dopo aver ottenuto i gioielli, i truffatori sono fuggiti prima che potessero essere fermati. La Polizia invita a prestare attenzione e a verificare sempre l’identità di chi si presenta come ufficiale.

"Buongiorno, siamo i carabinieri, suo marito è sospettato per una rapina in gioielleria perché la sua auto è stata trovata sul posto, deve consegnarci i preziosi che possiede per accertamenti". Questa telefonata, arrivata a una 75enne monzese, ha spinto la donna a consegnare gioielli e orologi del valore di 20mila euro a un sedicente appartenente all’Arma che si è presentato a casa sua. Ma ad attenderlo c’erano anche gli uomini della polizia di Stato di Milano, che hanno fatto scattare le manette a un romeno 20enne in trasferta dalla provincia di Caserta. L’accusa è truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, dall’avere approfittato dell’età avanzata della vittima e dall’avere ingenerato nell’anziana il timore di un pericolo inesistente nei confronti del familiare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare

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