Annapaola e il raggiro sventato lungo tre giorni Così l’83enne ha incastrato il truffatore | Tenuta al telefono per ore ho recitato con la polizia in soggiorno

Un'anziana donna è riuscita a sventare un tentativo di truffa telefonica durato tre giorni. Durante questa lunga conversazione, ha mantenuto il contatto con il truffatore, recitando con la polizia che era presente in casa. La donna ha raccontato di essere stata tenuta al telefono per tutto quel periodo, temendo che il malvivente potesse scoprire di averla smascherata.

Milano, 9 aprile 2026 – “Sono stata sequestrata al telefono per tre giorni. La mia più grande paura? Che il malvivente capisse che ormai lo avevo smascherato. Ma alla fine è andata bene. Almeno a me”. Perché Annapaola, milanese 83enne (nella foto), è riuscita a incastrare i truffatori che volevano rubarle i suoi gioielli, dal valore di decine di migliaia di euro, e i risparmi. Non si può dire lo stesso per il trentaduenne ucraino arrestato per truffa aggravata in concorso, acciuffato dai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura che lo stavano aspettando proprio a casa della signora in zona Loreto, subito intervenuti dopo la sua richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Annapaola e il raggiro, sventato, lungo tre giorni. Così l’83enne ha incastrato il truffatore: “Tenuta al telefono per ore, ho recitato con la polizia in soggiorno” Leggi anche: La "trappola" dell'anziana che sventa il raggiro: ecco come ha incastrato il truffatore Capisce di parlare con dei truffatori e chiama la polizia (ospitando gli agenti tre giorni): anziana di Milano sventa il raggiro – VideoUna 83enne ha sventato un raggiro che una banda di truffatori seriali voleva mettere a segno in casa sua, un prestigioso appartamento nel centro di...