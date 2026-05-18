Truffati a Ortisei | finti carabinieri rubano 53.000 euro a una coppia

A Ortisei, una coppia è stata vittima di una truffa che ha portato alla sottrazione di 53.000 euro. I truffatori si sono spacciati per carabinieri e sono riusciti a convincere la coppia a effettuare bonifici e a fornire le credenziali bancarie. La strategia utilizzata prevedeva chiamate telefoniche in cui i falsi agenti richiedevano informazioni personali e bancarie, creando un senso di urgenza e fiducia per indurre le vittime ad agire senza sospetti.

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? Punti chiave Come hanno fatto i truffatori a convincere la coppia a bonificare?. Quale strategia hanno usato i criminali per ottenere le credenziali bancarie?. Chi sono i due responsabili identificati dai carabinieri di Ortisei?. Quanto denaro è riuscito a recuperare la polizia dopo la denuncia?.? In Breve Truffatori identificati una donna di 30 anni di Roma e un uomo di 48 di Napoli.. Recuperati 16.752,89 euro grazie al blocco tempestivo delle transazioni da parte dei carabinieri.. Schema criminale prevede finti carabinieri e finti impiegati bancari per sottrarre fondi.. Autorità raccomandano di non comunicare mai password o effettuare bonifici su richiesta telefonica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffati a Ortisei: finti carabinieri rubano 53.000 euro a una coppia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ARAGONA, TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE UN ARRESTO Sullo stesso argomento Leggi anche: Via Calzabigi, finti carabinieri truffano una coppia di anziani e rubano migliaia di euro in gioielli Truffa via SMS: finti operatori rubano 23mila euro a una donnaDue uomini, un residente in provincia di Taranto e uno dell’area agrigentina, sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Poggio Renatico...