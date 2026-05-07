Finti finanzieri in casa di un’anziana per rubare oro e contanti | arrestati due uomini a Ortona

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia a Ortona con l’accusa di aver messo in atto una truffa aggravata ai danni di un’anziana. Secondo quanto ricostruito, si sono introdotti nell’abitazione fingendo di essere finanzieri, con l’obiettivo di sottrarre oro e contanti. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno fermato i due uomini poco dopo l’episodio.

Due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l’accusa di truffa aggravata ai danni di un’anziana a Ortona. L’operazione è stata condotta dalla squadra mobile della questura di Chieti insieme ai colleghi del settore anticrimine del Commissariato di San Benedetto del Tronto.Secondo quanto.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Anziana 83enne rapinata di 50mila euro da due finti poliziotti in centro storico: aggredita e spinta a terra. Arrestati due uominiVENEZIA - Si erano presentati alla porta di casa dell'anziana per prelevare gioielli e preziosi, refurtiva di una presunta rapina messa a segno con... Tentata truffa in provincia di Novara: finti tecnico e poliziotto spruzzano spray per rubare oro e contantiEnnesimo tentativo di truffa ai danni di persone anziane, per fortuna non andato a buon fine. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Finti finanzieri e (veri ex) carabinieri rapinavano cooperative sociali: 7 misure cautelari; E ora il finto finanziere: Abbiamo trovato dell’oro; Gubbio, truffa con la scusa di accertamenti: finti finanzieri rubano oro a un eugubino; Truffa da 41mila euro con la tecnica della 'finta rapina', coppia scoperta e arrestata. Napoli, finti finanzieri rapinatori, 7 misure cautelari: colpi da 400mila euroFinti finanzieri rapinatori mettono a segno colpi per 400mila euro: 7 arresti a Napoli, ci sono anche due ex sottufficiali dei carabinieri. La Polizia di Stato ha dato esecuzione ... ilmattino.it La telefonata dei finti finanzieri. E sul display il numero sembra veroI finti marescialli sono tornati in azione a Prato ma il tentativo di far allontanare gli anziani proprietari di casa, questa volta è fallito. Un medico in pensione, nella zona di Galcetello, ha ... lanazione.it Sgominata banda di finti finanzieri ritenuti responsabili di nove rapine commesse tra #Napoli e #Caserta. La base era a Casalnuovo. Sette gli arresti, tra cui due ex sottoufficiali dei carabinieri già espulsi dall'Arma. Circa 400mila il bottino raccolto dai malviventi - facebook.com facebook Sgominata banda di finti finanzieri ritenuti responsabili di nove rapine commesse tra #Napoli e #Caserta. La base era a Casalnuovo.Sette gli arresti,tra cui due ex sottoufficiali dei carabinieri già espulsi dall'Arma.Circa 400mila il bottino raccolto dai malviventi n x.com