Banda di falsi finanzieri truffa hotel in tutta Italia sequestri a Viterbo

Una banda di falsi finanzieri ha messo a segno truffe ai danni di hotel in diverse regioni italiane. Nell'ambito di un'operazione della Guardia di finanza, sono stati effettuati sequestri anche nel Viterbese. L’indagine ha portato alla scoperta di un'organizzazione criminale su scala nazionale, specializzata in inganni ai danni di strutture ricettive. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per chiarire l’estensione delle attività e le modalità con cui i falsi finanzieri hanno agito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui