Trovati i corpi dei 4 italiani alle Maldive la missione dei sub finlandesi | la conferma della Farnesina – La diretta
Dopo due giorni di sospensione, le operazioni di ricerca sono riprese nelle acque dell’isola di Alimathà, nelle Maldive, per individuare i corpi di quattro sub italiani scomparsi giovedì scorso. La Farnesina ha confermato il ripristino delle attività di recupero e l’intervento dei sub finlandesi, coinvolti nelle operazioni di ricerca. Le autorità locali e internazionali stanno coordinando gli sforzi per ritrovare i dispersi, mentre le operazioni continuano nel tentativo di localizzare i corpi nelle acque dell’arcipelago.
Sono riprese, dopo due giorni di sospensione, le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro sub italiani dispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Si tratta di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, morti durante un’immersione in una grotta nell’atollo di Vaavu. A confermare la ripresa delle operazioni è stato il portavoce dell’ufficio del presidente maldiviano, Mohamed Hussain Shareef, spiegando che sull’isola è arrivata una squadra composta da tre esperti sub finlandesi della società Dan Europe, impegnata nel coordinamento delle attività con la Guardia Costiera delle Maldive. 🔗 Leggi su Open.online
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