Trovati i corpi dei 4 italiani alle Maldive la missione dei sub finlandesi | la conferma della Farnesina – La diretta

Dopo due giorni di sospensione, le operazioni di ricerca sono riprese nelle acque dell’isola di Alimathà, nelle Maldive, per individuare i corpi di quattro sub italiani scomparsi giovedì scorso. La Farnesina ha confermato il ripristino delle attività di recupero e l’intervento dei sub finlandesi, coinvolti nelle operazioni di ricerca. Le autorità locali e internazionali stanno coordinando gli sforzi per ritrovare i dispersi, mentre le operazioni continuano nel tentativo di localizzare i corpi nelle acque dell’arcipelago.

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