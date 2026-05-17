Italiani morti alle Maldive arrivati tre sub esperti finlandesi | Presto l’immersione per recuperare i quattro corpi – La diretta

Le operazioni di ricerca dei quattro cittadini italiani scomparsi nelle acque dell’isola di Alimathà, nelle Maldive, sono riprese nelle ultime ore. Sono stati inviati tre sub finlandesi esperti per aiutare il recupero dei corpi, che si ritiene siano ancora nelle acque vicine all’isola. I dispersi sono Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, tutti scomparsi giovedì scorso durante un’immersione. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni di recupero.

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Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di ricerca e recupero dei corpi dei quattro cittadini italiani – Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri – dispersi da giovedì nelle acque attorno all’isola di Alimathà, nell’arcipelago delle Maldive. Le operazioni erano state sospese sabato 17 maggio dopo la morte del sergente Mohamed Mahudhee, membro delle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, probabilmente colpito da malattia da decompressione. Intanto le autorità locali hanno avviato un’inchiesta per la presunta violazione del limite di profondità di 30 metri durante le immersioni e hanno revocato la licenza dell’imbarcazione “Duke of York”. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, arrivati tre sub finlandesi esperti per cercare corpi italianiTre subacquei esperti provenienti dalla Finlandia sono arrivati alle Maldive per assistere nella ricerca in corso dei quattro italiani scomparsi... Tre sub finlandesi specializzati arrivati alle Maldive: riprenderanno le ricerche dei quattro italianiABBONATI A DAYITALIANEWS La squadra specializzata è già operativa nell’atollo di Vaavu Sono arrivati questa mattina, 17 maggio, alle Maldive i tre... Italiani morti alle Maldive, arrivati tre sub esperti finlandesi, presto l'immersione LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, aperta inchiesta. Morto sub impegnato in ricerche corpi. LIVE ... tg24.sky.it Cinque italiani morti alle Maldive: chi era Gianluca Benedetti e cosa resta da chiarire sulla tragedia subacquea. #Veneto #Padova #Cronaca #Inevidenza x.com Italiani morti alle Maldive, il recupero dei corpi in diretta. I 3 sub esperti finlandesi pronti a immergersiLa squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di ... ilmattino.it Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit