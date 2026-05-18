troppo comodo dargli del matto

Il ministro dell’interno ha commentato le recenti tensioni attribuendole a un problema di disagio psichiatrico. Questa affermazione ha suscitato reazioni da parte di alcuni esponenti della sinistra, che hanno accusato il governo di trascurare la salute mentale. La polemica si è accesa in un clima di discussione pubblica molto acceso, con opinioni diverse che si sono subito confrontate sui social e sui media. Nel frattempo, le autorità continuano a monitorare la situazione senza ulteriori dettagli ufficiali.

Piantedosi: «Disagio psichiatrico». E la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che «trascura la salute mentale». Ma la strage di Modena non è (solo) il gesto di un folle: dietro c’è il disastro della mancata integrazione. Ci vogliono far credere che il marocchino autore della strage di Modena sia un povero disadattato, un disoccupato che all’improvviso una mente persa nei meandri della malattia mentale ha spinto a compiere un gesto folle. Quasi che lo squilibrio psichico sia qualche cosa di consolatorio, rispetto alla scoperta che, pure in Italia, ci siano lupi solitari in grado di compiere atti terroristici alla guida di una semplice autovettura. 🔗 Leggi su Laverita.info

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