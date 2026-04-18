Non riesce a loggarsi al pc e crede di essere stato licenziato il direttore dell’FBI Patel dà di matto | Paranoico e beve troppo

Un problema di accesso al sistema informatico interno ha portato a un episodio che coinvolge il direttore dell’FBI, Kash Patel. Secondo quanto riportato dal settimanale The Atlantic, l’uomo avrebbe interpretato l’incidente come un segnale di licenziamento, generando una reazione molto forte. La situazione ha portato a dichiarazioni pubbliche da parte di un alto funzionario dell’agenzia, che ha descritto Patel come paranoico e ha riferito di un suo consumo eccessivo di alcol.

Un errore di login al sistema informatico interno trasformato in un caso di sicurezza nazionale. È questo l’ultimo, inquietante capitolo che riguarda il direttore dell’Fbi, Kash Patel, raccontato dal The Atlantic. Secondo nove diverse fonti vicine al Bureau, lo scorso 10 aprile Patel sarebbe andato letteralmente nel panico dopo non essere riuscito ad accedere al suo computer, convincendosi di essere stato rimosso dall’incarico dalla Casa Bianca. Atteggiamenti che hanno preoccupato molto i colleghi, insieme al consumo eccessivo di alcool e alle numerose assenza ingiustificate. Secondo il The Atlantic la Casa Bianca starebbe già cercando un sostituto.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Gli hacker iraniani di Handala colpiscono ancora: violata l’email di Kash Patel, direttore dell’Fbi Attacco hacker iraniano contro il direttore dell'Fbi, foto private di Kash Patel online. «È questa la sicurezza degli Usa?»Il gruppo di hacker Handala Hack Team, ritenuto dagli esperti occidentali una costola della cyber-intelligence del governo iraniano, ha annunciato di...