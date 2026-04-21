Domani, si prevede che l'intelligenza artificiale sarà al centro di nuove discussioni, con alcuni che affermano che potrebbe assumere un ruolo di controllo e superiorità. Si parla di una tecnologia che si presenta come una soluzione immediata a molte problematiche, ma che allo stesso tempo solleva preoccupazioni riguardo alla sua capacità di sostituire le decisioni umane. La questione riguarda anche i rischi di false informazioni e di un uso improprio di tali strumenti.

Dicono: ma non diffidare dell'intelligenza artificiale, se la sai usare ti fa comodo. Ma è lei che usa te. Il consiglio di quelli che la costruiscono è sempre lo stesso ed è patetico: non fidarti, privilegia il tuo istinto. Che è l'opposto di quello che l'intelligenza artificiale ti consente, quello per cui è nata. Ma se non la usi sei “out”, sei vecchio, mi dicono: ma come fai a fidarti di qualcosa che, come prima cosa, fa fuori quelli che l'hanno creata, plasmata? “Ah, ma non tutti i mestieri sono sostituibili”. Certo, rimangono anzi tornano in auge gli “omini del tubi” che aggiustano le cose dure, concrete, ma siccome di concreto c'è sempre di meno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L'intelligenza artificiale è il regno del falso e del comodo all'ennesima potenza, ma un comodo che uccide

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