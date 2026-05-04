Tutto pronto per il Gp Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle

L'edizione 2026 del Gran premio Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle è stata ufficialmente presentata. La gara si svolgerà a Cortona e prevede l'organizzazione di diverse competizioni sportive. L'evento si terrà il 4 maggio e coinvolgerà numerosi atleti provenienti da varie regioni. La manifestazione rappresenta una delle principali occasioni sportive nel calendario locale di questa stagione.

Arezzo, 4 maggio 2026 – Presentata l’edizione 2026 del Gran premio Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle. Quest’anno la popolare gara ciclistica rientra fra le tappe del Campionato toscano e si disputerà domenica 10 maggio. La partenza si terrà alle 14,30 da Mercatale con un percorso di 111 chilometri con passaggio sulla salita di Cima Protine, 3,3 km con pendenza media 6,1%. L'intera gara si svolgerà in territorio toscano e umbro, l’organizzazione è a cura del Gs Val di Pierle Ciclo Amici con il patrocinio del Comune di Cortona, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Lisciano Niccone, Comitati regionale e provinciale della Federazione ciclistica italiana e il sostegno di numerosi sponsor fra cui la Banca Popolare di Cortona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto pronto per il Gp Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle Notizie correlate Chianina & Syrah, è tutto pronto. A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di CortonaArezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto per la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere torna questo fine settimana con appendice... Leggi anche: Beach sprint a Mondello, tutto pronto per le finali del Trofeo Filippi: attesi 400 vogatori di 12 nazioni Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Serie D, gir. A. Domenica tutto al Chittolina: arriva l'invito del Comune di Vado; 27° Torneo Nicolli. Una partita spettacolare vede il Verona trionfare ai rigori sul Treviso; Supercoppa Seconda Categoria - Sabato al via il triangolare per il titolo: programma e regolamento. Chianina & Syrah, è tutto pronto. A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di CortonaIl Premio Buon vivere Città di Cortona viene assegnato nell’ambito di Chianina & Syrah a un personaggio della moda, della musica, dello sport o del giornalismo Arezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto ... lanazione.it Cortona in Fiore ti aspetta dal Primo al 3 maggio, la città si trasforma in un giardino diffuso. - facebook.com facebook