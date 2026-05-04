Tutto pronto per il Gp Città di Cortona Trofeo Val di Pierle

È stata annunciata l’edizione 2026 del Gran Premio Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle, una gara ciclistica molto seguita nella regione. Quest’anno la competizione si inserisce nel calendario del Campionato toscano e si svolgerà domenica 10 maggio. La manifestazione si svolgerà nel territorio della provincia e coinvolgerà numerosi ciclisti provenienti da diverse aree. La corsa rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati locali e non solo.

Presentata l’edizione 2026 del Gran premio Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle. Quest’anno la popolare gara ciclistica rientra fra le tappe del Campionato toscano e si disputerà domenica 10 maggio. La partenza si terrà alle 14,30 da Mercatale con un percorso di 111 chilometri con.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Tutto pronto per il Gp Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di PierleArezzo, 4 maggio 2026 – Presentata l’edizione 2026 del Gran premio Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di Pierle. Chianina & Syrah, è tutto pronto. A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di CortonaArezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto per la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere torna questo fine settimana con appendice... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Centritalia News Informazione Quotidiana; Serie D, gir. A. Domenica tutto al Chittolina: arriva l'invito del Comune di Vado; 27° Torneo Nicolli. Una partita spettacolare vede il Verona trionfare ai rigori sul Treviso; Supercoppa Seconda Categoria - Sabato al via il triangolare per il titolo: programma e regolamento. Tutto pronto per il GP Città di Cortona - 25^ Trofeo Val di PierleQuest’anno la gara ciclistica è prova unica del Campionato Toscano. In 140 al via domenica 10 maggio ... msn.com Chianina & Syrah, è tutto pronto. A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di CortonaIl Premio Buon vivere Città di Cortona viene assegnato nell’ambito di Chianina & Syrah a un personaggio della moda, della musica, dello sport o del giornalismo Arezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto ... lanazione.it Cortona in Fiore ti aspetta dal Primo al 3 maggio, la città si trasforma in un giardino diffuso. - facebook.com facebook