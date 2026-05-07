La rievocazione storica del Trionfo del Carnevale si svolgerà dal domani fino a domenica, con una durata complessiva di tre giorni. Come di consueto, migliaia di persone prenderanno parte alla manifestazione, che quest’anno sarà aperta da un evento culturale specifico. La personalità di una figura storica sarà protagonista di questa edizione, dominando l’intera manifestazione. La manifestazione si svolge come ogni anno nel centro della città.

Com’è tradizione, il Trionfo del Carnevale, la rievocazione storica che in questa edizione 2026 durerà tre giorni (da domani a domenica) ogni anno vede migliaia di partecipanti e si apre con un evento culturale ad hoc. In questo 2026 l’evento si terrà nel palazzo del cardinale Giulio Feltrio Della Rovere e di sua madre Eleonora Gonzaga, la Corte Bassa. Proprio alla figura di Eleonora, Leonora, che volle la costruzione della Corte Bassa, è infatti dedicata la conferenza dello storico e scrittore Marcello Simonetta che si terrà domani con inizio alle 18, accompagnata da un intervento di Sara Cambrini, direttrice dell’Archivio di Stato di Pesaro e Urbino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La personalità di Leonora Gonzaga dominerà sul Trionfo del Carnevale

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