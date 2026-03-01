Il Lunano vince altri tre punti preziosissimi Villa San Martino corsaro sul campo del Vismara

Il Lunano ottiene una vittoria per 1-0 contro l’Ostra e conquista tre punti importanti. La partita si è giocata sul campo del Vismara, con la formazione di casa che ha affrontato gli avversari senza riuscire a segnare. La formazione ospite ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Andreani, Battistoni e Zazzeroni, con vari cambi durante il secondo tempo.

lunano 1 ostra 0 LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Pennacchini L. (3'st Marta), Nobili G., Zandri, Pagliardini (40'st Germinale), Paradisi, Zazzeroni (36'st Bracci), Franca (20'st Temellini), Sema (11'st Bosoi). All. Manfredini. OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli (36'st Verdenelli), Bachetti, Massacci, Castignani, Omenetti, Rossetti, Sabbatini (15'pt Brugiatelli), Zupo (30'st Olivi), Curzi (30'st Bodje), Calcina. All. De Filippi. Arbitro: Bartomioli di Pesaro Rete; 17'st Zazzeroni LUNANO Il Lunano (foto) vince di misura contro l'Ostra e sale momentaneamente a +5 sull'Alma Fano. È una rete di Zazzeroni a decidere una sfida complicata, con gli ospiti capaci di imbrigliare a lungo la manovra della capolista.