Lorenzo Salvetti vince Amici | trionfo a sorpresa nella finale del 17 maggio

Da tutto.tv 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Salvetti, cantante e polistrumentista di 18 anni proveniente da Verona, ha vinto la finale della 25ª edizione di Amici di Maria De Filippi. La gara si è conclusa il 17 maggio, con una vittoria che ha sorpreso molti, secondo le quote dei bookmaker. Salvetti ha ottenuto il montepremi di 150 mila euro. La sua partecipazione si è distinta nel corso del programma, culminando in questa vittoria inaspettata.

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Nessuno se lo aspettava, almeno non secondo i bookmaker: Lorenzo Salvetti, 18 anni, cantante e polistrumentista originario di Verona, ha vinto la 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, portando a casa il montepremi da 150.000 euro in gettoni d’oro. Un risultato clamoroso, soprattutto perché la quota per la vittoria di un cantante era fissata a 2,75 contro 1,40 per un ballerino, e lo stesso Lorenzo era quotato a 6,00 tra i possibili vincitori. La finale, andata in onda domenica 17 maggio, è stata decisa interamente dal televoto, senza alcun intervento delle giurie, e ha regalato un verdetto che ha immediatamente diviso il pubblico sui social: da un lato chi ha celebrato il trionfo del giovane artista veronese, dall’altro chi ha sostenuto con forza che il podio più alto sarebbe dovuto andare altrove. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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