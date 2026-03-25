I carabinieri, insieme ai tecnici dell'Enel, hanno eseguito controlli nella zona di Ardea che hanno portato alla scoperta di numerosi allacci abusivi e contatori manomessi. I controlli hanno evidenziato furti di energia elettrica per un valore complessivo di circa 50.000 euro. Le verifiche hanno interessato diverse abitazioni e locali commerciali della zona.

Si parla di furti per un totale di quasi 50mila euro di energia elettrica. E’ il bilancio che emerge da una serie di controlli che sono stati effettuati dai carabinieri nella zona di Ardea, in collaborazione con il personale tecnico dell’Enel. Alla fine sei persone sono state denunciate. Di queste cinque, tre donne e due uomini di età compresa tra 32 e 82 anni e tutti residenti ad Ardea, sono considerate responsabili di aver realizzato, presso le rispettive unità abitative private, allacci abusivi alla rete elettrica pubblica e di aver manomesso i contatori. L'ammanco complessivo di energia elettrica sottratta alla distribuzione è stato stimato in circa 47 mila euro. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Allacci abusivi e contatori manomessi: furti per quasi 50mila euro di energia

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