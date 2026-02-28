Taranto tributi locali | rottamazione delle cartelle chiaro segnale di disponibilità del Comune verso i contribuenti Intermite

Il Comune di Taranto ha annunciato la possibilità di rottamare le cartelle di pagamento relative ai tributi locali, definendola un segnale di disponibilità verso i contribuenti. L'iniziativa è stata comunicata attraverso un comunicato diffuso da Confesercenti Taranto, che ha sottolineato come questa misura abbia una stretta relazione con la previsione della proporzionalità dei tributi. La decisione mira a facilitare i rapporti tra cittadini e amministrazione comunale.

Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti Taranto: "La previsione della proporzionalità delle rate rispetto alla quota dei tributi da versare nelle casse comunali, è un aspetto che abbiamo sottolineato a più riprese, ed in particolare nel momento in cui abbiamo fatto osservazioni e presentato proposte durante l'ultima campagna elettorale per l'elezione del Sindaco di Taranto e del Consiglio Comunale". Così Francesca Intermite, Presidente di Confesercenti Taranto, dopo le dichiarazioni rilasciate ad un organo di informazione locale dal presidente della Commissione Bilancio del Comune di Taranto Luca Contrario. "Quella... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto, tributi locali: rottamazione delle cartelle, “chiaro segnale di disponibilità del Comune verso i contribuenti” Intermite Tributi locali, La Strada chiede al Comune di aderire alla rottamazione delle cartelleLa Strada rilancia la richiesta al Comune di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, sottolineando l’urgenza di alleggerire il peso... Tributi non pagati, il Comune apre alla rottamazione delle cartelleAtto di indirizzo del sindaco Miccichè per avviare l’iter: possibile regolarizzare i debiti con più facilità e rafforzare le casse comunali Il Comune... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Rottamazione dei tributi locali: come funzionerà lo stralcio di multe e interessi secondo il nuovo piano; Martina Franca, tributi locali: rottamazione delle cartelle, approvata la delibera; Comune, si va verso la Rottamazione Quinquies; Martina Franca, tributi locali: rottamazione delle cartelle, approvata la delibera Istanze da presentare entro il 30 aprile. Rottamazione dei tributi locali: come funzionerà lo stralcio di multe e interessi secondo il nuovo pianoLa commissione Bilancio accelera sulla rottamazione dei tributi locali e arrivano novità sulle modalità e sui tempi. Nella seduta di ieri sono stati definiti i ... quotidianodipuglia.it Nuova rottamazione 2026: si possono pagare multe, Tari e tributi locali?Cosa si potrà pagare? Il dubbio riguarda i debiti che nella precedente definizione agevolata rientravano nel Saldo e stralcio. In molti, tra i debitori verso il Fisco, si chiedono se nella nuova ... lettera43.it Rottamazione tributi locali, Confartigianato Taranto sollecita i Comuni - facebook.com facebook