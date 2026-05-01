Parklife a Rende | blocchi stradali e divieti per il decennale

Il festival Parklife si terrà il primo maggio 2026 nel parco di Commenda a Rende. Per l’occasione sono stati istituiti blocchi stradali e divieti di sosta lungo via Sorrenti, con l’obiettivo di gestire l’afflusso di pubblico. Inoltre, sono state adottate nuove regole che vietano la vendita di bevande in vetro e lattine durante l’evento. La circolazione sarà soggetta a restrizioni per garantire la sicurezza dei partecipanti.

? Cosa sapere Rende, Parklife al parco di Commenda il primo maggio 2026 con blocchi stradali.. Nuove norme vietano vendita di bevande in vetro e lattine lungo via Sorrenti.. Il primo maggio 2026 a Rende si apre con un piano viabilità capillare che blocca diversi tratti stradali e impone restrizioni severe per permettere la decima edizione del Parklife nel parco fluviale di Commenda. L’evento, che celebra il suo decennio di storia, trasformerà l’area del parco in un centro nevralgico di aggregazione tra musica e divertimento dalle ore 10:30 fino alle 20:30. Per gestire l’afflusso previsto per questa giornata di festa, le autorità hanno predisposto misure di sicurezza che sono entrate in vigore alle 06:00 di stamattina e proseguiranno fino alle 21:00, o comunque finché le necessità dell’organizzazione non saranno esaurite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parklife a Rende: blocchi stradali e divieti per il decennale Notizie correlate 1° Maggio a San Giovanni: blocchi stradali e divieti alla sosta? Cosa sapere Blocchi stradali e divieti di sosta a San Giovanni dal 30 aprile alle 14:00. Marcia per la Pace: blocchi stradali e divieti di sosta ad AssisiIn occasione del Meeting nazionale delle Scuole di pace denominato Sui passi di Francesco, che si svolge oggi, sabato 18 aprile 2026, le autorità...