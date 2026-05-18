A Treviglio, un uomo di 54 anni è stato arrestato dopo aver avuto una lite con un vicino di casa che si è conclusa con un accoltellamento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri e ha coinvolto due persone che abitano nello stesso stabile. Durante l’alterco, il 54enne ha impugnato un coltello e ha ferito l’altra persona, che è stata soccorsa dai medici e trasportata in ospedale. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’autore dell’aggressione.

Treviglio (Bergamo), 18 aprile 2026 – Una lite tra vicini per futili motivi ha rischiato di degenerare e un cittadino egiziano ha rischiato di morire. Nella notte tra sabato e ieri domenica i carabinieri della stazione di Treviglio hanno arrestato A.A., cittadino marocchino di 54 anni, residente a Treviglio. Deve rispondere di tentato omicidio. La vittima, un cittadino egiziano di 52 anni anch’egli residente a Treviglio e vicino di casa dell’indagato. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacorsico-accoltellamento-ef465bea Ferite gravi. Sabato intorno alle ore 23.30 si è presentato all’ingresso principale della caserma dei carabinieri di Treviglio, in evidente stato di agitazione: perdeva sangue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treviglio, litiga con il vicino di casa e lo accoltella: arrestato un 54enne

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