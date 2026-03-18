Litiga con un ragazzo per i soldi della droga e poi lo accoltella | arrestato 18enne a Milano
A Milano, un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo aver aggredito un altro giovane con un coltello durante una lite legata a problemi di droga. L'episodio si è verificato nel centro cittadino e sono state chiamate le forze dell'ordine, che hanno arrestato l’autore dell’attacco. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.
A Milano un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dopo che avrebbe accoltellato un altro giovane per questioni legate all'acquisto di droga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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