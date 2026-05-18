Treviglio in lutto | è scomparso a 32 anni Nicola Rizzi

Treviglio si trova in lutto per la perdita di Nicola Rizzi, scomparso a 32 anni. Dopo aver combattuto per diverso tempo contro una malattia, il giovane non ce l’ha fatta ed è stato portato via troppo presto. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che lo ricordano come una persona giovane e con ancora molti progetti davanti. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità locale, che si stringe intorno ai familiari in questo momento difficile.

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Treviglio piange la scomparsa di Nicola Rizzi, morto a soli 32 anni dopo aver affrontato una lunga battaglia contro la malattia che lo ha strappato troppo presto all’affetto dei suoi cari. Molto conosciuto in città, Rizzi aveva frequentato l’istituto Oberdan di Treviglio ed era legato anche al mondo musicale cittadino. Per anni aveva suonato le percussioni nella banda. Da tempo praticava la professione di massoterapista, attività nella quale aveva maturato una solida esperienza in ambito sanitario e sportivo. Nel corso del tempo aveva collaborato con diverse realtà del territorio, seguendo percorsi riabilitativi e attività legate anche al mondo dello sport. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Inter in lutto: a 88 anni è scomparso l’ex allenatore nerazzurro Leggi anche: Lutto nell'imprenditoria, è scomparso a 87 anni Antonio Maschio