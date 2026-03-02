Inter in lutto | a 88 anni è scomparso l’ex allenatore nerazzurro

Il calcio italiano è in lutto per la scomparsa di Rino Marchesi, ex calciatore e allenatore dell’Inter. È deceduto all’età di 88 anni, lasciando un’impronta significativa in varie squadre storiche del campionato. La sua carriera ha attraversato diversi ruoli e periodi, contribuendo alla storia del calcio nazionale. La notizia è stata confermata dai rappresentanti della società e dai familiari.

Il calcio italiano piange Rino Marchesi. L’ex calciatore e allenatore si è spento all’età di 88 anni, lasciando un segno profondo in diverse piazze storiche del nostro calcio. Da giocatore fu uno dei celebri “Leoni di Ibrox” della Fiorentina, protagonista di una delle pagine più gloriose della storia viola. Con la maglia gigliata conquistò quattro trofei: due Coppe Italia, la Mitropa Cup e soprattutto la Coppa delle Coppe del 1961. Prima dell’esperienza a Firenze, Marchesi aveva indossato per cinque stagioni la maglia della Lazio, chiudendo poi la carriera al Prato. Lombardo di San Giuliano Milanese, da tempo aveva scelto di vivere in Toscana, a Sesto Fiorentino. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

