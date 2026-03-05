Lutto nell' imprenditoria è scomparso a 87 anni Antonio Maschio

È scomparso a 87 anni Antonio Maschio, uno dei fondatori storici della Maschio Gaspardo S.p.A., azienda di rilievo internazionale nel settore delle macchine agricole. Maschio ha contribuito alla crescita dell’azienda, che si occupa di produzione di macchinari agricoli. La sua morte rappresenta una perdita nel mondo dell’imprenditoria legata al settore agricolo.

Era uno dei fondatori storici della Maschio Gaspardo S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di macchine agricole. E' scomparso in queste ore all'età di 84 anni. Il cordoglio di Stefani e Zaia Antonio Maschio era uno dei fondatori storici della Maschio Gaspardo S.p.A., azienda leader mondiale nella produzione di macchine agricole. E' scomparso in queste ore all'età di 84 anni. Nel 1964, Antonio ha fondato l'azienda, allora “Maschio”, insieme ai fratelli Egidio e Giorgio a Campodarsego.La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo imprenditoriale e politico. Anche il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, esprime il cordoglio per la morte di Antonio Maschio, noto imprenditore padovano di Campodarsego. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Antonio Maschio, Presidente Zaia: "Cordoglio per protagonista dell'imprenditoria"(Arv) – Venezia, 5 marzo 2026 - “La notizia della scomparsa di Antonio Maschio colpisce profondamente.

Lutto nell’imprenditoria monrealese: è deceduta a 52 anni Patrizia GanciIl tessuto imprenditoriale di Palermo e Trapani perde una delle sue figure più stimate.

Contenuti e approfondimenti su Antonio Maschio.

Antonio Maschio è morto a 87 anni: «Addio a una dei pionieri dell'imprenditoria veneta». Con i fratelli fondò la Maschio GaspardoPADOVA - È morto a 87 anni Antonio Maschio, fondatore con i fratelli Egidio e Giorgio della nota azienda delle macchine ... msn.com

Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Antonio Maschio, Presidente Zaia: Cordoglio per protagonista dell’imprenditoriaScomparso Antonio Maschio, co-fondatore della Maschio Gaspardo. Presidente Zaia: Cordoglio per un protagonista dell’imprenditoria veneta, pioniere della meccanizzazione agricola (Arv) – Venezia, 5 m ... laprovinciacr.it