L’acqua diventa a chilometro zero Arrivano sette nuovi erogatori

A Cavenago sono stati installati sette nuovi erogatori pubblici di acqua a chilometro zero. Questa iniziativa mira a offrire un’alternativa sostenibile per l’approvvigionamento idrico, riducendo l’uso di bottiglie di plastica e promuovendo pratiche più ecologiche tra i cittadini. I nuovi punti di distribuzione sono collocati in diverse aree pubbliche del paese.

A Cavenago l’acqua diventa sempre più “di casa“. Con sette nuovi erogatori pubblici a chilometro zero, il Comune fa un altro passo verso un modello di sostenibilità che parte dai gesti quotidiani e arriva fino agli spazi della comunità. Il progetto, realizzato in collaborazione con BrianzAcque, porta l’acqua di rete direttamente nei luoghi più vissuti del borgo: scuole, biblioteca, palestra e uffici comunali. Non semplici distributori, ma strumenti pensati per cambiare abitudini, ridurre la plastica e avvicinare cittadini – soprattutto i più giovani – a un consumo più consapevole. I nuovi “rubinetti“ diffusi trasformano così un gesto semplice come bere in un atto sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’acqua diventa a chilometro zero. Arrivano sette nuovi erogatori Articoli correlati Inaugurati due nuovi erogatori d'acqua nelle scuole, la vicesindaca Lorena Fantozzi incontra gli alunniSono state inaugurati ieri a Cesenatico due nuovi erogatori di acqua al polo scolastico di Villamarina e alla scuola media Arfelli di via Cremona... Leggi anche: Acqua ’plastic free’ nelle scuole . Installati 16 erogatori alle superiori. Ora bere sarà davvero ecologico Tutto quello che riguarda L'acqua diventa a chilometro zero... Discussioni sull' argomento L’acqua diventa a chilometro zero. Arrivano sette nuovi erogatori; Giornata mondiale dell’acqua: entro il 2030 la domanda globale oltre il 40% delle risorse disponibili; Microplastiche nell’acqua potabile: cosa cambia per quello che bevi ogni giorno; Napoli, il condominio diventa un ring: strappa a morsi l’orecchio del proprietario di casa. Acqua potabile a Masotti. Arrivano tre autocisterneIl Comune di Serravalle ha acquistato nei giorni scorsi tre autocisterne, che saranno poste nella zona industriale di Masotti (in via Vecchia Provinciale Lucchese, per l’esattezza). Si farà carico dei ... lanazione.it PEGGIORA IL TEMPO SULL’ITALIA: ARRIVANO PIOGGE, VENTO E CALO TERMICO Mattinata ancora in gran parte soleggiata, ma attenzione: dal pomeriggio la situazione cambia rapidamente! Nord: peggioramento tra pomeriggio e sera con rov - facebook.com facebook Toyota Land Cruiser 250, arrivano due nuove versioni. La nuova gamma sarà ordinabile a partire dalla primavera #ANSAmotori #ANSA x.com