Sciopero Trenord di 24 ore a Milano e in Lombardia | gli orari a rischio e le fasce di garanzia

Un'azione di sciopero di 24 ore coinvolge il personale di Trenord, interessando Milano e altre aree della Lombardia. Durante questa giornata, alcune fasce di garanzia sono state stabilite, ma molte corse potrebbero essere cancellate o subire ritardi significativi. I pendolari si trovano di fronte a possibili disagi negli orari di partenza e arrivo dei treni, con un impatto notevole sugli spostamenti quotidiani in regione. L'agitazione si svolge all'inizio della settimana, creando un clima di incertezza per chi deve utilizzare i mezzi pubblici.

Un inizio di settimana che si preannuncia ad altissimo rischio per i pendolari e per chiunque debba spostarsi in treno in Lombardia. Da domenica sera inizio lo sciopero di 24 ore che potrebbe mandare in tilt la circolazione dei treni Trenord. Lo sciopero andrà avanti dalle 21 di domenica 17. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scioperi dei treni nel weekend e lunedì: disagi possibili in tutta la Lombardia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sciopero dei treni di 24 ore in arrivo a Milano: gli orari a rischio e le fasce di garanzia

Leggi anche: Sciopero Sun a Novara oggi, bus a rischio per 24 ore: gli orari e le fasce di garanzia

Ferrovie: 17 e 18/5 sciopero nazionale del Gruppo Fs, Trenord e Italo x.com

Lo sciopero dei treni è il 18 maggio reddit

Sciopero generale il 18 maggio 2026, si fermano treni e mezzi pubblici: gli orari Trenitalia, Italo e TrenordIl 18 maggio 2026 è previsto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, con disagi per pendolari in tutta Italia (Milano, Roma e Napoli ... fanpage.it

Sciopero Trenord di 24 ore a Milano e in Lombardia: gli orari a rischio e le fasce di garanziaL'agitazione sindacale mette a rischio i collegamenti Trenord da domenica sera a lunedì: ecco gli orari dei primi treni cancellati e come muoversi verso Malpensa ... milanotoday.it