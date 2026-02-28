Sciopero Trenord i pendolari | treni soppressi anche nelle fasce di garanzia

Oggi i pendolari lombardi affrontano un’altra giornata difficile a causa dello sciopero del personale ferroviario che ha coinvolto anche Trenord, provocando numerose soppressioni di treni, anche durante le fasce di garanzia. La giornata si presenta complicata per chi si sposta in regione, con ritardi e cancellazioni che hanno interessato molte tratte. La situazione si è aggravata nelle ore più affollate della giornata.

Milano, 2 febbraio 2026 – Il mese "olimpico" si apre con l'ennesima g iornata di disagi sulle linee ferroviarie lombarde di fronte all'ennesima...

Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un'occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...

