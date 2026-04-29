Domenica 10 maggio alle 10:30 si terrà un raduno di supercar presso la Reggia di Caserta, vicino alla Scuola specialisti dell’Aeronautica Militare. L’evento vedrà la partecipazione di veicoli di marche come Ferrari, Lamborghini e Porsche, considerate tra le più iconiche nel settore automobilistico. L’iniziativa è aperta agli appassionati e si svolgerà in un’area pubblica adiacente alla storica residenza reale.

Il raduno, organizzato dalla Federazione Italiana Supercar presieduta da Luigi Iossa, si svolgerà con l’ingresso all’interno dell’Aeronautica Militare di Caserta, in occasione di un open day a porte aperte. Tutti i cittadini avranno l’opportunità di accedere gratuitamente nell’area e ammirare da vicino tanto le supercar quanto gli aerei militari in un contesto comune di grande impatto. A rendere l’evento ancora più solenne sarà la scorta d’onore della Polizia Penitenziaria, che accompagnerà il corteo garantendo sicurezza e valore istituzionale. E’ prevista la partecipazione di circa 70 - 80 Ferrari e Lamborghini con un’affluenza stimata tra i 15.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Supercar, domenica 10 raduno alla Reggia di Caserta

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