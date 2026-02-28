Vigili del fuoco festa alla Reggia di Caserta

I vigili del fuoco hanno organizzato una festa nella piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta. L’evento ha richiamato numerosi partecipanti, attirando l’attenzione di residenti e visitatori. La cerimonia si è svolta in un’area caratterizzata da un’atmosfera storica e suggestiva, creando un’occasione per condividere momenti di convivialità e rappresentare l’attività dei vigili del fuoco in un contesto pubblico.

