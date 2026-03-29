Questa mattina, nel parco L’Isola della Felicità a Pescarenico, è stata presentata la lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Lecco, che si terranno il 24 e il 25 maggio. La lista è composta da 32 candidati, con il candidato sindaco che guida il gruppo verso la competizione elettorale.

La presentazione della lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Lecco, fissate per il 24 e il 25 maggio, si è svolta questa mattina presso il parco L’Isola della Felicità nel quartiere di Pescarenico. L’evento ha confermato il pieno sostegno alla candidatura di Mauro Gattinoni, affiancato da un team composto da 32 candidati, metà donne e metà uomini, scelti per rappresentare la diversità dei rioni cittadini. L’iniziativa vede la partecipazione attiva dell’onorevole Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera, e del consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, a testimonianza di una rete di supporto che va oltre i confini provinciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pd Lecco: Gattinoni guida 32 candidati verso il futuro

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