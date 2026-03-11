Tredici Pietro pronto al tour | le date

Tredici Pietro annuncia il suo nuovo tour chiamato Non Guardare + Giù, con date già programmate in diverse città. Dopo aver partecipato al Festival di Sanremo con il brano “Uomo che cade”, l’artista si prepara a esibirsi dal vivo, con la produzione e l’organizzazione affidate a Trident Music. Le date sono state rese note e i fan aspettano con interesse i prossimi concerti.

BOLOGNA – Reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Uomo che cade”, Tredici Pietro si esibirà dal vivo con il Non Guardare + Giù Tour, prodotto e organizzato da Trident Music. La tournée lo vedrà protagonista di 8 date e partirà il 5 maggio con la prima tappa al Vox Club di Nonantola (MO), per poi proseguire il 6 maggio all’Alcatraz a Milano, il 9 maggio al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), l’11 maggio alla Casa della Musica a Napoli, il 12 maggio all’Atlantico Live a Roma, il 17 maggio al Teatro Clerici a Brescia, il 18 maggio al Gran Teatro Geox a Padova e, infine, il 20 maggio al Teatro Cartiere Carrara a Firenze. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

