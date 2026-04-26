Tredici Pietro ha annunciato l'avvio del tour intitolato “Non Guardare + Giù”. La prima data si terrà il 5 maggio a Nonantola. La tournée prevede in totale otto concerti, che si svolgeranno tra club e teatri fino al 20 maggio. Le date sono state comunicate ufficialmente e riguardano diverse città italiane.

? Cosa sapere Tredici Pietro inizia il tour Non Guardare + Giù il 5 maggio a Nonantola.. La tournée italiana prevede otto date tra club e teatri fino al 20 maggio.. Il 5 maggio prossimo il Club di Nonantola ospiterà la tappa zero del tour Non Guardare + Giù, segnando l’inizio della tournée italiana di Tredici Pietro dopo il sedicesimo posto ottenuto a Sanremo con Uomo che cade. L’artista, che sta attualmente preparando la voce per affrontare i palchi di diverse città italiane, ha delineato un percorso che si estenderà per tutto il mese di maggio. Il viaggio musicale inizierà in provincia di Modena, per poi spostarsi verso i grandi centri urbani e concludersi il 20 maggio presso il Teatro Cartiere Carrara di Firenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tredici Pietro: parte il tour “Non Guardare + Giù”, ecco le date

Tredici Pietro - Non guardare giù REACTION album

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