Tre negozi storici premiati a Palazzo della Città | Presìdi di comunità
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Ci sono saracinesche che, quando si alzano al mattino, non danno semplicemente il via a una giornata di lavoro, ma accendono la luce su un pezzo di storia collettiva. Accade nel quartiere Libertà, dove tre storiche attività commerciali sono state celebrate questa mattina a Palazzo della Città. Il. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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