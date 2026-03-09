Novara negozi storici chiusi in centro città | come cambia il modo di fare shopping?

A Novara, i negozi storici del centro città sono chiusi e le vetrine vuote sono visibili passeggiando. Questa situazione riguarda anche altre città e non è iniziata da poco, ma sembra riflettere un cambiamento nel modo in cui i cittadini fanno acquisti. La trasformazione del commercio locale è evidente e si manifesta in modo concreto nel cuore della città.

Una passeggiata in centro città per notare che le vetrine vuote ci sono eccome. Un fenomeno che riguarda Novara, così come molte altre città, che non è scoppiato oggi o nei mesi scorsi, ma che forse è sintomo di un cambiamento nel mondo di intendere lo shopping e gli acquisti da parte di novaresi e non. E in città sono tanti anche i negozi storici che hanno scelto di chiudere per sempre. Facendo una carrellata in termini di cronologia, la "quasi" chiusura più recente è quella del negozio di calzature Pernechele di via Dante: è in atto una svendita totale proprio per cessata attività; non c'è più il negozio di giocattoli "La città del sole" che aveva una storia di quasi 30 anni; niente più dolci dalla pasticceria Gramigni che ha acceso il forno l'ultima volta a fine dicembre.

