Tesori aperti a Torino | dipendenti Enel e volontari Touring svelano tre luoghi storici della città

A Torino, torna l'iniziativa di volontariato culturale con dipendenti di Enel e volontari del Touring Club Italiano impegnati nell'apertura di tre luoghi storici della città. L'evento permette al pubblico di accedere a questi siti, solitamente non visitabili, grazie alla collaborazione tra le aziende e l'associazione. La manifestazione si svolge in diverse giornate e riguarda strutture di interesse storico e architettonico, riaprendo così spazi di pregio al pubblico.

Torna a Torino l'iniziativa di volontariato culturale che vede protagonisti i dipendenti di Enel e i volontari del Touring Club Italiano. Grazie al progetto "Aperti per Voi", nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 aprile 2026, cittadini e turisti avranno l'opportunità di scoprire alcuni dei.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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