Travolgente omaggio a Stevie Wonder finale col botto per la 106ª stagione della Filarmonica Laudamo

Domenica 17 maggio si è chiusa a Messina la 106ª stagione della Filarmonica Laudamo, con un concerto che ha suscitato grande entusiasmo tra il pubblico. La serata ha visto l’esecuzione di un omaggio a Stevie Wonder, caratterizzato da un’energia travolgente. La manifestazione ha rappresentato il finale di una serie di concerti che si sono svolti nel corso dell’anno, attirando appassionati di musica di diverse età. La stagione si è conclusa con un evento che ha lasciato un ricordo vivo tra i partecipanti.

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