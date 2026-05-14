Filarmonica Laudamo | Omaggio A Stevie Wonder chiude la stagione concertistica
Domenica 17 maggio alle 18, l’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina ospiterà l’ultimo concerto della stagione della Filarmonica Laudamo. L’evento, intitolato “Omaggio A Stevie Wonder”, rappresenta il finale di un ciclo di concerti che si sono svolti durante i mesi precedenti. La serata si svolgerà nel rispetto delle consuete modalità di ingresso e partecipazione.
Domenica 17 maggio alle ore 18, all’Auditorium Palazzo della Cultura Antonello da Messina, si terrà l’ultimo appuntamento della stagione concertistica della Filarmonica Laudamo. In collaborazione con la “Fondazione Orchestra Jazz Siciliana The Brass Group”, andrà in scena il concerto dal titolo.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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