Finale International Competition Astor Piazzolla | protagonista la Filarmonica Laudamo

Alla finale dell’International Competition Astor Piazzolla, la Filarmonica Laudamo ha eseguito un programma dedicato alla musica di Astor Piazzolla, considerato uno dei più grandi innovatori del Novecento. La competizione, che celebra l’eredità artistica del compositore argentino, ha visto la partecipazione di diversi ensemble provenienti da vari paesi. La serata si è svolta in un teatro affollato, con il pubblico che ha seguito con attenzione le esibizioni.

La serata conclusiva si è svolta presso il Teatro Sociale di Como, in un Galà di altissimo livello artistico ed emotivo, con la partecipazione di musicisti provenienti da tutto il mondo. Un evento che ha testimoniato il carattere internazionale della competizione e la straordinaria attualità del linguaggio musicale piazzolliano. A rappresentare la Filarmonica è stato il direttore Artistico Antonino Cicero, membro della giuria e presente alla finale per consolidare la collaborazione con l'organizzazione del concorso e per conferire il Premio Concerto alla vincitrice della categoria solisti.