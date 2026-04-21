Ambiente e media | a Milano il nuovo piano contro le fake news

Mercoledì 22 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale della Terra, si svolgerà a Milano un evento nazionale che affronta il rapporto tra ambiente e media. L’incontro si concentrerà sulla diffusione delle notizie false e sulle strategie per contrastarle, con un focus particolare sulla transizione ecologica. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico e gli operatori dell’informazione su questi temi, coinvolgendo diversi rappresentanti di istituzioni e media.

Mercoledì 22 aprile 2026, in occasione della celebrazione mondiale dedicata alla Terra, si terrà a Milano un primo incontro nazionale dedicato al legame tra l’informazione e la transizione ecologica. Il convegno, organizzato da CONAI, avrà luogo presso Palazzo Emilio Turati dalle ore 9:30 fino alle 13:30, riunendo professionisti del settore mediatico, decisori istituzionali ed esperti del tema. Dalla narrazione emotiva al rigore dei dati territoriali. L’iniziativa mira a scardinare le dinamiche comunicative che spesso caratterizzano il dibattito ambientale, dove la tendenza a utilizzare approcci eccessivamente polarizzanti o basati sulla pura emozione rischia di distorcere la perce??????? pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ambiente e media: a Milano il nuovo piano contro le fake news Sicilian Tales: 10 Intermediate Short Stories in Italian (Listening Practice) Notizie correlate Leggi anche: Polemiche sul contratto in Rai da social media manager per la figlia del marito di Tommaso Cerno. Lui: “Fake news contro di me”. Viale Mazzini smentisce Ecco il piano d'accesso nella cattedrale di Catania per le festività agatine: smentita "fake news" su ingressi a pagamentoLa capienza massima prevista è di 3 mila persone per la messa dell’Aurora e di 2. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Earth Day 2026; Prospettive del diritto ambientale e ruolo della Campania: al Tribunale di Napoli confronto tra giuristi ambientali; LucAS, dalla Basilicata al confronto nazionale; Qualità dell’aria in Italia: valori stabili nel 2025 - SNPA. Terminata la fase preliminare è iniziato il dibattimentale del processo “ambiente svenduto” dell'ex Ilva di Taranto. Davanti al palazzo di giustizia c’è stato un presidio di alcune associazioni. Prossima udienza l’8 maggio facebook ++Gas, il ministro Pichetto Fratin: "Se il gas supera i 70 euro al megawattora potrebbe a questo punto essere necessario riattivare" le centrali a carbone. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell'e x.com