Ambiente e media | a Milano il nuovo piano contro le fake news

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 aprile 2026, in occasione della Giornata mondiale della Terra, si svolgerà a Milano un evento nazionale che affronta il rapporto tra ambiente e media. L’incontro si concentrerà sulla diffusione delle notizie false e sulle strategie per contrastarle, con un focus particolare sulla transizione ecologica. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico e gli operatori dell’informazione su questi temi, coinvolgendo diversi rappresentanti di istituzioni e media.

Mercoledì 22 aprile 2026, in occasione della celebrazione mondiale dedicata alla Terra, si terrà a Milano un primo incontro nazionale dedicato al legame tra l’informazione e la transizione ecologica. Il convegno, organizzato da CONAI, avrà luogo presso Palazzo Emilio Turati dalle ore 9:30 fino alle 13:30, riunendo professionisti del settore mediatico, decisori istituzionali ed esperti del tema. Dalla narrazione emotiva al rigore dei dati territoriali. L’iniziativa mira a scardinare le dinamiche comunicative che spesso caratterizzano il dibattito ambientale, dove la tendenza a utilizzare approcci eccessivamente polarizzanti o basati sulla pura emozione rischia di distorcere la perce??????? pubblica.🔗 Leggi su Ameve.eu

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