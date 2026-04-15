Nel dibattito pubblico attorno al caso di Garlasco, le discussioni tra amici e conoscenti spesso si limitano a commenti superficiali. Le trasmissioni televisive, invece, dedicano ampio spazio all’omicidio di Chiara Poggi, facendo di questa vicenda uno degli argomenti principali delle proprie puntate. La copertura mediatica si distingue per un interesse costante e approfondito, contribuendo a plasmare le opinioni di un pubblico ampio e variegato.

Le chiacchiere da bar intorno al delitto di Garlasco lasciano il tempo che trovano. Più istituzionali, invece, le trasmissioni televisive che hanno nell’omicidio di Chiara Poggi uno dei propri cavalli di battaglia. Ed è impossibile, nella complessità di un simile caso, con le sue infinite sottotrame, i protagonisti e le comparse, le certezze (poche) e i dubbi (tanti), che non si formino opinioni pubbliche ben precise. E, spingendosi oltre le opinioni pubbliche, delle tifoserie più o meno precise. Proprio come nelle chiacchiere da bar, c’è chi parteggia per « Alberto Stasi libero», ingiustamente condannato senza prove oltre ogni ragionevole dubbio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, da che parte sta l’opinione pubblica: tutte le «tifoserie» televisive

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