Anche Pisa al Salone internazionale del Libro di Torino | tutte le case editrici locali

Da giovedì 14 maggio è aperto il Salone Internazionale del Libro di Torino, con numerose case editrici di Pisa presenti tra gli stand. La manifestazione si svolge fino a domenica 24 maggio e accoglie espositori provenienti da tutta Italia. Tra le realtà pisane, ci sono diverse case editrici che espongono le proprie novità e materiali. La fiera si svolge presso il quartiere fieristico della città, con ingressi e spazi dedicati a incontri e presentazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Torino, sabato 16 maggio 2026 - C’è molta Pisa tra gli stand del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha avuto il suo via giovedì 14 maggio. Presenti ben 3 case editrici pisane, pronte ad accogliere i lettori e le lettrici ai rispettivi stand per acquisti e incontri. Tante le iniziative proposte di Pacini Editore, con le sue molteplici collane. Tra le presentazioni previste oggi anche quella di “Ti presento Livorno”, alle 16, in collaborazione con lo spazio della Regione Toscana. Saranno presenti Lamberto Giannini, co-autore insieme a Antonia Casini, giornalista de “La Nazione” e Serena Senesi, e gli “Mayor Von Frinzius”, compagnia teatrale livornese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Anche Pisa al Salone internazionale del Libro di Torino: tutte le case editrici locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il Salone Internazionale del Libro di Torino alza i prezzi. La cultura è elitaria Sullo stesso argomento Da ‘Geist Maschine’ allo spazio, tutte le novità Bao al Salone del libro di Torino(Adnkronos) – Un futuro post-apocalittico da salvare e uno spazio cosmico dove recuperare oggetti smarriti. Paper First e MillenniuM al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026Paper First, la casa editrice de Il Fatto Quotidiano e MillenniuM, il mensile d’inchiesta al SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO – XXXVIII... Nuova miniserie sui libri: tra Salone di Torino e Feria di Buenos Aires, maggio dedicato agli itinerari sui libri. 3 percorsi: Torino-Palermo, Mantova-Pordenone-Pisa, Milano-Roma. youtu.be/p2rTCIanQ4E Buon ascolto! x.com Anche Pisa al Salone internazionale del Libro di Torino: tutte le case editrici localiTorino, sabato 16 maggio 2026 - C’è molta Pisa tra gli stand del Salone Internazionale del Libro di Torino, che ha avuto il suo via giovedì 14 maggio. Presenti ben 3 case editrici pisane, pronte ad ac ... lanazione.it Pisa University Press 'in partenza' per il Salone Internazionale del Libro di TorinoAnche quest’anno Pisa University Press sarà tra i protagonisti del Salone Internazionale del Libro di Torino, giunto alla 28° edizione. Dal 14 al 18 ... gonews.it