Braccianti ridotti in schiavitù blitz dei carabinieri | arresti anche nel Salernitano
Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, "su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti 'Decreti Flussi', riducendo in condizione di moderna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Sullo stesso argomento
Braccianti ridotti in schiavitù: arresti in Basilicata, Campania, Emilia e LombardiaAGI - Arresti da Nord a Sud in corso da stamattina all'alba per mettere fine a una rete criminale che impiegava braccianti in condizioni di schiavitù.
Blitz dei Carabinieri: arresti e patenti ritirate nel ponte? Cosa sapere Carabinieri a Colleferro arrestano un uomo e ritirano tre patenti durante il ponte.
Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai Carabinieri. L'indagine sul 'Decreto Flussi' è coordinata dalla Dda di Potenza #ANSA x.com
Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai Carabinieri. L'indagine sul 'Decreto Flussi' è coordinata dalla Dda di Potenza #ANSA - Facebook facebook
Braccianti ridotti in schiavitù: arresti in Basilicata, Campania, Emilia e LombardiaAGI - Arresti da Nord a Sud in corso da stamattina all'alba per mettere fine a una rete criminale che impiegava braccianti in condizioni di schiavitù. L'operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativ ... msn.com
Braccianti ridotti in 'schiavitù moderna': 12 persone arrestate dai CarabinieriDodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Potenza, su una rete criminale transnazionale che operava at ... ansa.it