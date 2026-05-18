Braccianti ridotti in schiavitù blitz dei carabinieri | arresti anche nel Salernitano

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dodici persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, "su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti 'Decreti Flussi', riducendo in condizione di moderna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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